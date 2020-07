Bielorussia: i presunti membri del gruppo Wagner arrestati a Minsk sono accusati di terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 32 cittadini russi e il cittadino bielorusso arrestati ieri a Minsk sono stati accusati di attività terroristica dalle autorità locali. Lo ha dichiarato il segretario di Stato del Consiglio di sicurezza della Bielorussia, Anatolij Ravkov, confermando le informazioni dell'agenzia di stampa statale "Belta" secondo cui più di 200 combattenti di società militari private straniere sarebbero presenti in totale nel paese. "33 sono stati arrestati, ma ce ne sono almeno 200 in Bielorussia. Secondo le informazioni operative di cui disponiamo, è come cercare un ago in un pagliaio", ha detto Ravkov. In precedenza una fonte russa informata sul dossier ha riferito all’agenzia di stampa “Interfax" che durante l'arresto non sono stati trovati oggetti il cui possesso è vietato in Bielorussia. I cittadini russi fermati "non hanno violato la legge. Ognuno degli arrestati è stato interrogato per circa 20 minuti senza che subire violenze di alcun tipo”, ha precisato la fonte. Allo stesso tempo alcuni dei detenuti sarebbero in possesso della doppia cittadinanza russa e ucraina. Tuttavia, il passaporto ucraino in loro possesso avrebbe perso di validità una volta che queste persone hanno ottenuto la cittadinanza russa.A seguito dell’arresto di 33 paramilitari russi a Minsk, legati al gruppo privato Wagner, le autorità della Bielorussia hanno comunque deciso di rafforzare i controlli ai confini e le misure di sicurezza nel contesto degli eventi pubblici. La decisione è stata presa dal Consiglio di sicurezza della Bielorussia, riunito d’urgenza dal presidente Aleksandr Lukashenko. Il monitoraggio delle frontiere nazionali, compresa quella con la Russia, rientra fra le misure che il Consiglio ha deciso di attuare. Il ministero degli Esteri di Minsk dovrebbe inoltre invitare gli ambasciatori di Russia e Ucraina a discutere in merito agli arresti. Stando al Consiglio di sicurezza bielorusso, infatti, almeno 14 dei mercenari russi arrestati avrebbe combattuto in precedenza nel Donbass. Nel frattempo l'ambasciata della Federazione Russa a Minsk ha comunicato di aver ricevuto la notifica dell'arresto di 32 cittadini russi.Tra i cittadini russi arrestati in Bielorussia, con il sospetto di essere entrati nel paese per destabilizzarlo in vista delle elezioni del 9 agosto, ci sarebbero alcuni combattenti che hanno prestato servizio nel battaglione dello scrittore Zakhar Prilepin quando era operativo nel Donbass. Ad affermarlo è stato lo stesso Prilepin, che ha confermato le dichiarazioni all'agenzia russa "Ura.ru". "Ci sono due o tre combattenti del mio battaglione lì. In realtà, se non dozzine, allora centinaia di persone lavorano nelle società di sicurezza private e partecipano a conflitti militari", ha spiegato Prilepin a "Ura.ru". Tuttavia, il comandante ha messo in dubbio le informazioni secondo cui i mercenari erano a Minsk con l'obiettivo di destabilizzare la situazione nel paese. Secondo l'ex comandante di milizia nelle repubbliche separatiste russe dell'Ucraina orientale, dalla capitale della Bielorussia, i combattenti si stavano recando in altre parti del mondo.Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine bielorusse, oltre 200 persone sarebbero giunte nel territorio nel paese per tentare di destabilizzare la situazione mentre è in corso la campagna elettorale per le presidenziali, previste domenica prossima 9 agosto. I 33 cittadini russi arrestati ieri sono arrivati a Minsk nella notte fra il 24 e il 25 luglio e si sono regolarmente registrati in un hotel della capitale bielorussa. Il 27 luglio il gruppo si è trasferito in un residence nella regione di Minsk: in questa struttura i visitatori hanno attirato l'attenzione sul loro comportamento, insolito per dei turisti russi, e per il loro abbigliamento in stile militare.I turisti non hanno mai fatto uso di alcol, non hanno visitato alcun luogo di intrattenimento presente nella capitale, spesso si muovevano in piccoli gruppi separati, cercando tuttavia di non attirare l'attenzione su di sé. In base ai loro spostamenti, riferisce la polizia bielorussa, i 33 paramilitari avrebbero studiato attentamente il territorio e i dintorni della struttura in cui alloggiavano. Ad arrestare il gruppo sono stati gli agenti del Servizio di sicurezza bielorusso (Kgb) e ora il Comitato investigativo di Minsk sta indagando per cercare di capire quali fossero le loro reali intenzioni. (Res)