Bolivia: governo denuncia ex presidente Morales per mobilitazione contro rinvio elezioni

- Il governo ad interim della Bolivia ha denunciato l’ex presidente Evo Morales, il segretario esecutivo della Centrale operaia boliviana (Cob), Juan Carlos Huarachi, e altri dirigenti del Movimento al socialismo (Mas) per la mobilitazione tenuta martedì contro il rinvio delle elezioni generali. “Le loro mobilitazioni stanno esponendo i loro stessi seguaci e tutta la popolazione al rischio di contagio di massa”, ha detto il ministro della presidenza Yerko Nunez, secondo quanto riferisce la stampa locale. La denuncia comprende “delitti contro la salute pubblica, istigazione pubblica a delinquere, apologia del delitto, associazione criminale e distruzione dei beni dello stato”. Morales, per parte sua, ha risposto che “criminalizzare la protesta non risolve i problemi". “Se il governo di fatto avesse ottenuto un respiratore per ogni denuncia presentata contro leader sociali e politici, la pandemia avrebbe sicuramente potuto essere affrontata meglio. Criminalizzare le proteste sociali non risolve i problemi”, ha scritto Morales sul suo account Twitter. (segue) (Brb)