Bolivia: governo denuncia ex presidente Morales per mobilitazione contro rinvio elezioni (2)

- Gruppi affini al Movimento al socialismo (Mas), il partito di Evo Morales, hanno dato 72 ore di tempo al Tribunale supremo elettorale (Tse) per ristabilire il 6 settembre come data delle elezioni generali, minacciando uno sciopero generale indefinito e il blocco delle strade a partire dal 3 agosto. L’annuncio è arrivato martedì al termine della marcia convocata dalla Cob, a cui hanno partecipato tra gli altri minatori, contadini e coltivatori di coca. “Concediamo al Tse 72 ore perché faccia un passo indietro e confermi le elezioni il 6 settembre. Se non verremo ascoltati, lunedì 3 agosto inizierà uno sciopero generale indefinito e un blocco nazionale nei nove dipartimenti”, ha detto il segretario esecutivo del Cob, Juan Carlos Huarachi, secondo quanto riferisce il quotidiano “El Deber”. Il ministro alla presidenza Yerko Nunez, per parte sua, ha accusato il candidato del Mas alle elezioni presidenziali, Luis Arce, e i dirigenti sindacali di commettere un crimine contro la salute pubblica organizzando una marcia in piena pandemia. (segue) (Brb)