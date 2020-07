Bolivia: governo denuncia ex presidente Morales per mobilitazione contro rinvio elezioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza il Comitato nazionale scientifico della Bolivia aveva suggerito al presidente del Tse di rinviare la data delle elezioni generali alla luce della diffusione del nuovo coronavirus nel paese. "Abbiamo visto dalle proiezioni epidemiologiche che la data indicata dal Tse può pregiudicare la salute della popolazione", aveva spiegato al quotidiano "El Deber" José Luis Zeballos, coordinatore del comitato scientifico. Secondo le stime dell'istituto il picco dell'epidemia, inizialmente previsto per i primi di agosto, si avrà solo alla fine di ottobre, con un calo previsto tra novembre e dicembre. In Bolivia si contando ad oggi oltre 60 mila contagi e più di duemila decessi. (segue) (Brb)