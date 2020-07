Bolivia: governo denuncia ex presidente Morales per mobilitazione contro rinvio elezioni (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni erano inizialmente previste ai primi di maggio, ma il sopraggiungere della pandemia del nuovo coronavirus ne ha impedito lo svolgimento. Alla corsa per la presidenza si sono iscritti otto candidati. Il Mas, il partito dell'ex presidente Evo Morales finora dato per favorito, schiera il binomio composto dall'ex ministro delle Finanze Luis Arce e dall'ex ministro degli Esteri David Choquenhuanca. La scorso 20 febbraio il Tse ha escluso le candidature dell'ex presidente Morales e dell'ex ministro degli Esteri Diego Pary. I due esponenti del Mas, però, sono candidati per un seggio al Senato rispettivamente per le province di Cochabamba e Potosì. Sul fronte del centrodestra, la candidatura più in vista è quella della presidente "ad interim" Jeanine Anez. Al fianco di Anez correrà l'imprenditore Samuel Doria Medina, che in un primo momento ne aveva attaccato la candidatura. Un presidente che si candida alla rielezione "è fortemente incentivato, e dispone delle risorse necessarie per cercare di manipolare i votanti e alterare il risultato elettorale" scriveva Doria Medina il 26 gennaio, invitando all'azione per impedire ad Anez di candidarsi. (segue) (Brb)