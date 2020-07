Auto: Renault, nel primo semestre perdita di 7,3 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre dell'anno la casa automobilistica francese Renault ha registrato una perdita di 7,3 miliardi di euro. Lo ha reso noto il gruppo con un comunicato. "La situazione è senza precedenti, ma non è senza appello", ha detto l'amministratore delegato, Luca de Meo, dicendosi fiducioso sulla "capacità del gruppo di riprendersi" da questa fase complessa. "La crisi sanitaria che stiamo vivendo ha impattato con forza i risultati del gruppo nel primo semestre ed è venuta ad aggiungersi alle nostre difficoltà preesistenti", ha dichiarato Clotilde Delbos, vice amministratore delegato. I ricavi sono scesi del 34,3 per cento, a 18,4 miliardi di euro, mentre il margine operativo ha registrato un saldo negativo pari a -1,2 miliardi di euro. Renault a fine maggio ha annunciato un taglio di 15 mila posti di lavoro in tutto il mondo, di cui 4.600 in Francia. (Frp)