Imprese: Eni, riprogrammati investimenti, nuova organizzazione cruciale per strategia 2050 (2)

- La manovra di investimenti complessiva nel quadriennio 2020-2023, prosegue la nota, si attesta a 27 miliardi di euro con una riduzione di 4,7 rispetto al Piano originariamente approvato per effetto delle azioni decise per gli anni 2020-2021 nel business Upstream. Ai business di transizione, ed in particolare a progetti per bio-raffinerie, generazione rinnovabile e crescita clienti retail sono stati viceversa allocati fondi incrementali per 800 milioni di euro suddivisi sugli anni 2022-2023. Come conseguenza di queste revisioni, precisa Eni, gli investimenti “green” rappresenteranno il 17 per cento della spesa complessiva nel quadriennio raggiungendo il 26 per cento del totale investimenti nell’anno 2023. La società ricorda poi come il suo nuovo assetto organizzativo, integrato dalle due nuove direzioni Natural Resources e Energy Evolution, rappresenti “un passo fondamentale per la realizzazione della strategia Eni al 2050 che coniuga creazione di valore, sostenibilità del business e solidità economica e finanziaria”. (Com)