Libano: Jumblatt, il paese ha bisogno di un nuovo primo ministro

- Walid Jumblatt, leader del Partito socialista progressista, ha affermato che il Libano ha bisogno di un nuovo primo ministro per uscire dalla grave crisi economica e finanziaria attuale. Lo riferisce il quotidiano panarabo "Asharq Al-Awsat". Secondo Jumblatt, Hassan Diab dovrebbe essere rimpiazzato “perché soffre di amnesia”, un'affermazione che si riferirebbe alle dichiarazioni di Diab sulla recente visita nel paese dei cedri da parte del ministro degli Esteri francesi, Jean-Yves Le Drian. Nei giorni scorsi, il premier libanese ha dichiarato che la visita di Le Drian a Beirut il 23 e il 24 luglio non ha apportato nessuna novità e ha mostrato l’attuale assenza di un consenso internazionale per sostenere finanziariamente il paese dei cedri. Diab ha aggiunto che Le Drian non è a conoscenza di informazioni sulle riforme intraprese dall'esecutivo. Jumblatt ha dichiarato che "è giunta l'ora che gli sponsor del governo realizzino la gravità della situazione nella quale il loro protetto (Diab) ci ha portati". Il Partito socialista progressista di Jumblatt non è rappresentato nel governo varato a Beirut lo scorso gennaio. (Res)