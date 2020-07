Libano: società elettrica turca nega potenziali blackout a causa del mancato pagamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società turca Karpowership ha negato le indiscrezioni secondo cui prossimamente ci saranno blackout in Libano a causa di mancati pagamenti da parte delle autorità. Lo riferisce il portale libanese "Libnanews". La compagnia - che ha affittato al Libano le due centrali elettriche galleggianti Fatima Gul Sultan et Orhan Bey - ha affermato che la produzione e la fornitura di elettricità durerà finché verrà fornito carburante. Le dichiarazioni di Karpowership arrivano in reazione a indiscrezioni pubblicate dal portale statunitense "Bloomberg" secondo cui le autorità libanesi avrebbero tardato nei pagamenti alla società turca a causa di difficoltà nel reperire valuta straniera e carburante. (Res)