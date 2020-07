Migranti: Borrel su rapporto Unhcr, Ue farà di tutto per proteggere persone da abusi e violenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo rapporto dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) mostra che migliaia di persone continuano a essere vittime di abusi estremi e diffusi. È quanto si legge in un tweet dell’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell. “L'Ue intensificherà ulteriormente i suoi sforzi per affrontare queste drammatiche situazioni e proteggere queste persone dalle bande criminali che li minacciano”, ha scritto Borrell. (Beb)