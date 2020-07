Imprese: Generali, nel primo semestre risultato netto in calo a 774 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo Generali ha chiuso il primo semestre del 2020 con un risultato netto pari a 774 milioni di euro, con un calo del 56,7 per cento rispetto agli 1,789 miliardi dello stesso periodo del 2019. Stando alla relazione finanziaria semestrale consolidata approvata dal Cda, l’utile netto normalizzato (non comprensivo delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalle dismissioni per 183 milioni per l’accordo transattivo con Btg Pactual che pone fine all’arbitrato per la cessione di Bsi) si è attestato a 957 milioni di euro. Escludendo poi l’onere one-off del Fondo straordinario internazionale per il Covid-19, l’utile netto normalizzato si attesta a 1,032 miliardi di euro con un calo del 21,2 per cento. (Com)