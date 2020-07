© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune baracche sono andate a fuoco nella notte in via Angelo Poliziano a Zagarolo. L'incendio, iniziato poco prima delle 23 è stato domato dai vigili del fuoco soltanto alle 2 del mattino. Sul posto anche il 118 e i carabinieri. Non si sono registrati feriti. (Rer)