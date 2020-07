Cina: coronavirus, 117 nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autorità sanitaria cinese ha segnalato 105 nuovi casi di Covid-19 nella Cina continentale, di cui 102 casi trasmessi a livello nazionale e tre casi importati. 96 dei 102 casi trasmessi localmente sono stati segnalati nella regione autonoma dello Xinjiang, cinque nella provincia di Liaoning e uno nella municipalità di Pechino, secondo quanto riportato dalla Commissione sanitaria nazionale. Nessun decesso correlato alla malattia è stato segnalato ieri, 29 luglio. Le province di Guangdong, Yunnan e Shaanxi hanno registrato ognuna un nuovo caso importato nelle ultime 24 ore. Stando ai dati aggiornati a ieri, un totale di 2.059 casi importati sono stati confermati nella Cina continentale dall'inizio della pandemia. Fra questi, 1.981 sono stati dimessi dagli ospedali dopo il recupero e 78 sono rimasti ricoverati, con due in gravi condizioni. Non sono stati segnalati decessi per i casi importati. (segue) (Cip)