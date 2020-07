Cina: coronavirus, 117 nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la commissione, 18.353 stretti contatti restano ancora sotto osservazione dopo che 584 persone sono state dimesse dall'osservazione medica. Sempre ieri sono stati segnalati 12 casi asintomatici. La commissione ha riferito che 280 casi asintomatici, di cui 90 provenienti dall'estero, restano ancora sotto osservazione medica. I casi complessivi di Covid-19 nella Cina continentale hanno raggiunto quota 84.165, inclusi 574 pazienti ancora in cura, di cui 33 in gravi condizioni. Complessivamente, 78.957 persone sono state dimesse dopo il recupero e 4.634 sono decedute per la Covid-19, ha detto la commissione. Stando ai dati aggiornati a ieri, sono 3.002 i casi confermati, inclusi 24 decessi, segnalati nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong, 46 casi confermati a Macao e 467 casi confermati, tra cui sette decessi, a Taiwan.Un totale di 1.591 pazienti Covid-19 a Hong Kong, 46 nella a Macao e 440 a Taiwan sono stati dimessi dagli ospedali dopo il recupero. (Cip)