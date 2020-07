Roma: incidente stradale a Castelnuovo di Porto, quattro feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro persone sono rimaste ferite, di cui due in modo grave, in un incidente stradale avvenuto alle 5.40 circa a Castelnuovo di Porto sulla Via Tiberina al chilometro 10.700. Nel sinistro sono state coinvolte una macchina e un mezzo pesante. Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere 2 persone che sono state trasportate in ospedale e altre 2 ferite lievemente . Sul posto i Carabinieri di Monterotondo, l'eliambulanza e ambulanze del 118 . (Rer)