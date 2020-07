Imprese: Generali, risultati semestrali evidenziano performance resiliente e solidità patrimoniale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati semestrali del Gruppo Generali evidenziano una performance operativa resiliente e confermano la solidità patrimoniale. Lo scrive la società nel comunicato stampa relativo all’approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata del Gruppo, che al 30 giugno 2020 ha registrato un risultato operativo di 2,714 miliardi di euro generalmente in linea con i 2,724 del primo semestre del 2019. In particolare, precisa la società, nella performance operativa Vita “il buon andamento del margine tecnico al netto delle spese di gestione assicurativa è più che compensato dalla riduzione del risultato degli investimenti, dovuta all’impatto negativo dei mercati finanziari e in particolare alla conseguente accelerazione degli accantonamenti relativi alle garanzie verso gli assicurati effettuati in Svizzera, anche a seguito degli effetti del Covid-19. (segue) (Com)