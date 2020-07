Imprese: Generali, risultati semestrali evidenziano performance resiliente e solidità patrimoniale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il miglioramento del 16,2 per cento che ha interessato il segmento Danni, prosegue la nota, è invece ascrivibile allo sviluppo della profittabilità tecnica e al positivo contributo di 56 milioni della nuova acquisizione di Seguradoras Unidas in Portogallo. Il combined ratio migliora a 89,5 per cento rispetto al 91,8 registrato nella prima metà del 2019, trainato dal miglioramento della sinistralità corrente non catastrofale osservato nel comparto auto in tutti i principali paesi di operatività del Gruppo, anche a seguito degli effetti della serrata che ha modificato i comportamenti dei clienti. In aumento anche il risultato operativo del segmento Asset management a seguito di un incremento nei ricavi operativi. (Com)