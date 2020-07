Imprese: Generali, risultato non operativo risente delle svalutazioni su investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il risultato non operativo del Gruppo Generali al 30 giugno 2020 si attesta a -941 milioni di euro. Stando alla relazione finanziaria semestrale consolidata approvata dal consiglio di amministrazione, il dato riflette 250 milioni di svalutazioni su investimenti, conseguenti alla situazione dei mercati finanziari impattati anche dal diffondersi a livello globale del Covid-19, nonché 93 milioni di svalutazione dell’avviamento relativo al business Vita della compagnia in Svizzera. La riduzione è determinata anche dalla spesa non operativa di 100 milioni per la costituzione del Fondo straordinario internazionale lanciato dal Gruppo, a cui si sono poi aggiunti 54 milioni di ulteriori spese per iniziative locali, per fare fronte all’emergenza della pandemia. Positivo, prosegue la nota, il contributo degli interessi sul debito finanziario, in calo coerentemente con la strategia di riduzione del debito esterno avviata nel 2019 e proseguita nel 2020. (segue) (Com)