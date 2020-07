Imprese: Generali, risultato non operativo risente delle svalutazioni su investimenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I premi complessivi del Gruppo ammontano invece a 36,478 miliardi di euro con un aumento di 1,2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2019: tale variazione è da imputare prevalentemente agli andamenti positivi in entrambi i segmenti di attività. Escludendo i premi di un fondo pensione collettivo Vita sottoscritto in Italia nel mese di giugno 2020 pari a circa 1,5 miliardi, prosegue la nota, i premi complessivi del Gruppo registrerebbero un decremento del 3 per cento. Nello specifico, i premi del segmento Vita crescono dell’1,3 per cento arrivando a 24,645 miliardi di euro, mentre la raccolta netta Vita si è attestata a 7,005 miliardi con un decremento del 4,9 per cento, a seguito dell’andamento in Francia, per minori premi e maggiori riscatti, questi ultimi osservati anche in Germania. Crescono anche i premi del segmento Danni, attestatisi a 11,833 miliardi con un incremento di 0,9 punti percentuali. L’impatto della fiscalità passa infine dal 31,5 al 38,5 per cento a seguito della maggiore incidenza di oneri non deducibili. (Com)