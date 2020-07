Imprese: Samsung, utili in crescita del 24 per cento grazie alla domanda globale di chip

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Samsung Electronics ha rassicurato gli investitori oggi, 30 luglio, in merito alla tenuta della sua catena di forniture globale nell’eventualità di un “qualsiasi shock”, pur ammettendo la probabilità di ulteriori ricadute causate dalla pandemia di coronavirus e dalle tensioni tra Stati Uniti e Cina. L’azienda ha presentato i risultati relativi al secondo trimestre 2020, elencando l’impatto positivo e negativo della pandemia. Il colosso dell’elettronica sudcoreano ha visto aumentare il proprio utile operativo del 23,5 per cento su base annua a 6,9 miliardi di dollari, grazie soprattutto all’aumento dei prezzi globali dei chip per server e pc, dovuti all’accresciuta domanda relativa allo studio e al lavoro da remoto. La pandemia ha invece penalizzato la vendita di smartphone, a causa della chiusura dei negozi di elettronica. Kang Tae-guy, direttore per le relazioni con gli investitori dell’azienda, ha anticipato una “nuova strategia di gestione della catena di forniture” concepita per “reggere qualunque shock”, per non fornendo per il momento alcun dettaglio tecnico in proposito. (segue) (Git)