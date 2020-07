Hong Kong: quattro arresti persone per organizzazione e incitamento alla secessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro giovani studenti sono stati arrestati a Hong Kong con l'accusa di aver organizzato e incitato attività secessioniste, sulla base alla nuova legge sulla sicurezza nazionale. Il sovrintendente del neo-istituito dipartimento di sicurezza nazionale della Polizia, Li Kwai-wah, ha riferito alla stampa che tre uomini e una donna di età compresa tra 16 e 21 anni sono stati arrestati in una serie di operazioni tra Yuen Long, Sha Tin e Tuen Mun. Li ha accusato i sospetti di aver diffuso post su una piattaforma online in cui si annunciava un nuovo gruppo per lottare per l'istituzione di una "nazione di Hong Kong", nonché diffuso dichiarazioni secondo cui avrebbero utilizzato tutti i mezzi necessari per raggiungere questo scopo. Secondo quanto riferisce la stampa locale, i post sarebbero stati scritti dopo che la nuova legge è stata introdotta il primo luglio, poiché la legislazione non è retrospettiva. L'ufficiale ha affermato che gli arrestati sono sospettati di violare gli articoli 20 e 21 della legge sulla sicurezza nazionale, comportando atti secessionisti e incitamento ad altri a commettere tali reati. Il loro arresto, ha proseguito Li, dipende dal fatto che abbiano partecipato ad attività secessioniste o abbiano incitato altri a farlo. Le forze di polizia sono nelle fasi iniziali della loro indagine e si sono rifiutati di nominare il gruppo coinvolto. Prima del briefing con la stampa presso il quartier generale della polizia a Wan Chai, quattro giornalisti che hanno dichiarato di rappresentare gruppi di media online sono stati allontanati: gli ufficiali hanno spiegato che non erano registrati presso il Dipartimento dei Servizi Informativi (Isd) del governo. Dal momento che il briefing si svolge in un edificio della polizia, possono essere presenti solo giornalisti registrati: si ritiene che sia la prima volta che i giornalisti non sono stati autorizzati a riferire su un briefing della polizia. (segue) (Cip)