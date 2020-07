Hong Kong: quattro arresti persone per organizzazione e incitamento alla secessione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wong ha dichiaratoche i funzionari di Pechino dovranno considerare la sua candidatura per il Consiglio legislativo di Hong Kong (Legco) come una questione di geopolitica e diplomazia straniera. Lo riferisce l'emittente "Rthk". Wong – che ha superato le primarie della fazione democratica nella circoscrizione elettorale con oltre 31 mila voti e ha presentato la sua nomination per candidarsi a Kowloon East – ha avvertito che eliminarlo significherebbe per Pechino pagare un prezzo nella comunità internazionale. "Con la mia candidatura, voglio mostrare al mondo che, nonostante la repressione da parte di un regime comunista, i cittadini di Hong Kong scelgono di non arrendersi", ha detto Wong ai giornalisti. Il giovane attivista ha inoltre spiegato che non sta firmando una lettera di conferma per giurare fedeltà alla Regione amministrativa speciale, dicendo che questo non è il prerequisito per partecipare alla gara ma "uno strumento per dividere la fazione democratica". (Cip)