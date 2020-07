Imprese: Generali, al 30 giugno cala patrimonio netto e solvency ratio rimane solido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il patrimonio netto del Gruppo Generali si è attestato a 26,143 miliardi di euro nel primo semestre del 2020, registrando un calo del 7,8 per cento. Stando alla relazione finanziaria semestrale consolidata approvata dal Cda, la variazione è da imputare prevalentemente alla diminuzione della riserva per utili attribuibili alle attività finanziarie disponibili per la vendita per 1,133 miliardi, derivante a sua volta dall’andamento dei titoli obbligazionari, e alla contabilizzazione del dividendo per complessivi 1,513 miliardi con la prima tranche erogata a maggio scorso. Calano anche gli asset under management del Gruppo, che si attestano a 623,2 miliardi con un lieve calo dell’1,1 per cento rispetto al 31 dicembre 2019: la variazione, prosegue la nota, è ascrivibile alla riduzione di valore sia degli attivi, conseguente all’andamento dei mercati, sia degli asset di parti terze. (segue) (Com)