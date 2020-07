Imprese: Generali, al 30 giugno cala patrimonio netto e solvency ratio rimane solido (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questi ultimi ammontano a 156,1 miliardi, con un calo di 3,5 punti percentuali, e riflettono la situazione dei mercati finanziari e le uscite registrate su alcuni portafogli nella prima parte dell’anno. In aumento invece le riserve tecniche Vita, attestatesi a 372,028 miliardi di euro con un lieve incremento dello 0,7 per cento. Nell’attuale situazione economica e finanziaria internazionale caratterizzata da grande incertezza, prosegue la nota, a fine giugno il solvency ratio (che rappresenta la visione regolamentare del capitale del Gruppo e si basa sull’utilizzo del modello interno per le compagnie che hanno ottenuto la relativa approvazione da parte dell’Ivass) rimane solido attestandosi al 194 per cento con un calo di 2 p.p. rispetto alla situazione di fine trimestre 2020. La variazione, scrive Generali, è da imputare alle varianze di mercato e ai cambi regolamentari percepiti a inizio anno. (Com)