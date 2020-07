Usa: Trump, gli abitanti dei sobborghi non saranno disturbati da abitazioni a basso costo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli abitanti dei sobborghi non saranno più "disturbati" dalle abitazioni a basso reddito nei loro sobborghi. A scriverlo, in due tweet, è il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Secondo molti osservatori è un modo per attrarre il suo elettorato caucasico e conservatore. I tweet fanno all'Affirmatively Furthering Fair Housing Rule, un aggiornamento dell'amministrazione Obama della legislazione sui diritti civili del 1968, il Fair Housing Act. La regola richiedeva che i governi locali che ricevevano fondi federali per l'edilizia abitativa e lo sviluppo di alloggi le rendessero quanto più inclusive possibile. Trump si è impegnato a sostituirla con una riforma che rispetterà maggiormente la volontà delle comunità di mantenere una certa omogeneità culturale al proprio interno. Le frasi di Trump sono state condannate dai Democratici e da alcuni Repubblicani. Un recente sondaggio di "Fox News" ha mostrato che Trump è indietro al presunto candidato democratico Joe Biden di 11 punti a livello nazionale tra gli elettori delle periferie. (Nys)