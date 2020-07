Usa: giudice Corte Suprema Ginsburg ricoverata a New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti Ruth Bader Ginsburg è stata ricoverata in ospedale per la seconda volta dall’inizio del mese di luglio, questa volta per un intervento non chirurgico, secondo una nota pubblicata dalla Corte nella giornata di ieri. L’87enne Ginsburg, il più anziano tra i membri della Corte Suprema, ed uno dei suoi esponenti di orientamento progressista, era già stata ricoverata per un intervento chirurgico all’inizio di questo mese, per un tumore col quale combatte già da alcuni anni. Secondo la nota, il ricovero presso il Memorial Sloan Kettering Cancer Center è servito a sostituire uno stent biliare che era stato applicato lo scorso anno, nell’ambito dei trattamenti per un tumore al pancreas. Secondo la nota, l’intervento è servito a “minimizzare il rischio di infezioni future”. Ginsburg era stata ricoverata per una infezione anche lo scorso maggio. Due settimane fa Ginsburg ha annunciato di aver intrapreso un nuovo ciclo di chemioterapia. (Nys)