Giappone: le piogge causano allagamenti nel nord-est del paese

- Il fiume Mogami, nella prefettura giapponese di Yamagata, nel Nord-est del Giappone, ha rotto gli argini in diversi punti ieri, 29 luglio, a causa delle piogge torrenziali che hanno colpito il paese. Lo straripamento del fiume non ha causato vittime, ma l’entità dei danni non è ancora stata accertata dalle autorità locali. Gli allagamenti hanno colpito la città di Oshida e la cittadina di Okura, e un’area complessiva di circa 80 ettari. Il Mogami è il settimo fiume giapponese per portata e dimensioni, e percorre la prefettura di Yamagata per il 75 per cento del suo corso complessivo. Nelle 24 ore sino a ieri la prefettura ha registrato 150 mm di precipitazioni. (Git)