Usa: gli ad di Google, Amazon, Facebook e Twitter in audizione al Congresso

- Gli amministratori delegati di Amazon.com, Google, Facebook Inc e Apple Inc sono comparsi ieri, 29 luglio, di fronte al Congresso federale degli Stati Uniti, per una audizione segnata da dure prese di posizione e atti d’accusa, sia da parte dei parlamentari repubblicani che dei democratici. L’audizione, effettuata in videoconferenza a causa della pandemia di coronavirus, ha evidenziato la crescente frustrazione dei legislatori nei confronti dei colossi del web Usa, aziende che per decenni hanno goduto di un trattamento normativo preferenziale che ha consentito loro di affermarsi come soggetti semi-monopolistici in grado di raccogliere e gestire in maniera sempre più pervasiva e opaca le informazioni personali dei loro milioni di utenti, e di indirizzarne l’accesso all’informazione e gli orientamenti politici. L’audizione ha anche esibito i rischi, in apparenza sempre più concreti, che i colossi del web scontano sul fronte delle molteplici indagini avviate a loro carico dalle autorità antitrust statunitensi. Diversi legislatori hanno puntato l’indice contro gli ad delle aziende, e in particolare Jeff Bezos di Amazon, per il corpus sempre più vasto di email interne e testimonianze da cui emerge un profilo di abuso della posizione dominante detenuta dalle aziende. Il tono riservato dai parlamentari a Mark Zuckerberg di Facebook, Tim Cook di Apple e Sundar Pichai, ad di Google, è stato quasi universalmente ostile David Cicilline, membro democratico della commissione Giustizia della Camera, ha aperto le ostilità affermando che “i nostri padri fondatori non si sarebbero mai inchinati a un sovrano, e noi non dovremmo inchinarci agli imperatori dell’economia online”. (segue) (Nys)