Usa: gli ad di Google, Amazon, Facebook e Twitter in audizione al Congresso (2)

- Dai deputati repubblicani è giunto un atto d’accusa unanime per la partigianeria politica dei colossi del web, di cui hanno denunciato l’oscuramento ormai sistematico di contenuti e utenti di orientamento conservatore. Pichai, come i suoi colleghi, ha tentati di perorare l’identità statunitense delle aziende del web, nonostante l’attivismo progressista dei loro dipendenti, culminato nell’interruzione di programmi di cooperazione con il Pentagono e da pressioni interne sempre più forti a negare servizi di base anche alle forze dell’ordine statunitensi. Tra i temi “scottanti” dell’audizione, la moderazione dei contenuti web, le tattiche adottate per guadagnare posizioni di monopolio in mercati come la pubblicità digitale e l’e-commerce, le strategie di acquisizione, e la cooperazione con il governo cinese. L’ad di Amazon ha dovuto rispondere delle accuse di prevaricazione dei piccoli rivenditori indipendenti sulla piattaforma online, specie dopo un recente articolo del “Wall Street Journal” secondo cui dipendenti di Amazon hanno utilizzato la vasta mole di dati dei venditori per lanciare prodotti concorrenti. All’ad di Apple, Tim Cook, i legislatori hanno riservato un trattamento meno ostile, anche se l’amministratore delegato ha dovuto difendere le politiche adottate dall’App Store della sua azienda. (segue) (Nys)