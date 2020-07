Usa: gli ad di Google, Amazon, Facebook e Twitter in audizione al Congresso (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul dibattito ha fatto irruzione anche il presidente Trump, che sul proprio profilo Twitter ha scritto: “Se il Congresso non porterà equità nel settore del Big Tech, come avrebbe dovuto fare già da anni, sarò io stesso a farlo, tramite ordini esecutivi. Washington non ha fatto che blaterare e rimanere inattiva per anni, e i cittadini del nostro Paese ne hanno abbastanza!”. Nelle ultime settimane Trump è stato protagonista di ripetute polemiche con i social media Usa, che hanno sottoposto i suoi interventi a moderazione, e nei giorni scorsi hanno rimosso dal web un video condiviso dal presidente, nel quale diversi medici esprimevano posizioni minoritarie in merito alla pandemia di coronavirus. (Nys)