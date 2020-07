Giappone: coronavirus, oltre mille contagi in 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha registrato ieri, 29 luglio, 1.260 contagi nell’arco di 24 ore, per la prima volta dall’inizio dell’emergenza pandemica globale. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Kyodo”, che ha raccolto le informazioni fornite dalle amministrazioni locali giapponesi. Il totale dei contagi registrati in Giappone dall’inizio della crisi è aumentato così a 34.100 inclusi i circa 700 a bordo della nave da crociera Diamond Princess, posta in quarantena a Yokohama lo scorso febbraio. I principali focolai di contagio restano concentrati nelle principali città del paese; desta preoccupazione in particolare la città di Osaka, che ieri ha registrato 221 casi, in aumento rispetto ai 155 del giorni precedente. Anche la prefettura di Aichi ha segnato il secondo record giornaliero consecutivo, con 167 nuovi casi di Covid-19. Un allarme è giunto infine dal sindaco di Nagoya, secondo cui “la situazione è completamente diversa rispetto a quella registrata tra febbraio e aprile. Avvertiamo la pressione sul fronte della disponibilità di posti letto ospedalieri, e ci sono residenti che aspettano di essere ricoverati”. (segue) (Git)