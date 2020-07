Giappone: governatrice Tokyo Koike, costo chiusure aziendali sarebbe troppo alto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La governatrice di Tokyo, Yuriko Koike, ha dichiarato ieri, 29 luglio, nel corso di una intervista concessa al quotidiano “Nikkei”, che chiudere ristoranti e attività commerciali in risposta al recente aumento dei casi di coronavirus sul territorio metropolitano comporterebbe un “onere enorme” per le finanze cittadine. Tokyo ha registrato altri 250 casi di infezione da Covid-19 nella giornata di ieri, sopra la soglia dei 100 contagi per il 21mo giorno consecutivo. La governatrice ha ricordato il nuovo sistema approntato dalla sua amministrazione per far fronte alla crisi sanitaria, basato su una valutazione olistica della crisi che non dipenda solamente dal numero dei test diagnostici positivi. Koike ha però sottolineato che il governo metropolitano non intende rimanere inattivo a fronte dell’evoluzione del quadro pandemico: Tokyo sta infatti studiando la realizzazione di una nuova infrastruttura medica, concepita proprio per far fronte all’aumento dei casi, isolando i pazienti affetti da Covid-19 dal sistema sanitario generale. (segue) (Git)