Giappone: governatrice Tokyo Koike, costo chiusure aziendali sarebbe troppo alto (2)

- La governatrice ha ricordato che lo scorso 11 aprile, poco dopo la dichiarazione di emergenza nazionale da parte del governo giapponese, l’amministrazione metropolitana di Tokyo chiese a ristoranti e negozi di chiudere, e concesse sussidi agli esercizi commerciali che si attennero a tale indicazione. Tale misura è stata revocata lo scorso 19 giugno, ma per allora il sistema di sussidi aveva già comportato un onere enorme per le finanze di Tokyo, che aveva già impiegato il 95 per cento degli 8,9 miliardi di dollari accantonati per la gestione delle emergenze. “All’inizio non sapevamo molto del virus, e ci siamo dovuti muovere al buio. A causa della richiesta (di chiusura degli esercizi commerciali), molti titolari di negozi hanno fatto i conti con difficoltà finanziarie, e abbiamo dovuto fornire loro sussidi per due volte”, ha spiegato la governatrice. Secondo Koike, il modello delle chiusure non può essere ripetuto: “E’ necessario un approccio più strategico”, ha dichiarato la governatrice, spiegando che in futuro le eventuali chiusure potrebbero essere più mirate, ad esempio a specifici settori. (segue) (Git)