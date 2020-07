Senato: Ostellari (Lega), grande soddisfazione per riconferma a presidenza commissione Giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore della Lega Andrea Ostellari, riconfermato alla presidenza della commissione Giustizia di palazzo Madama, si dice "sinceramente soddisfatto di poter proseguire in un ruolo a cui mi sono dedicato con passione e per il quale non mi sono mai risparmiato. La giustizia italiana - continua il parlamentare in una nota - ha bisogno di un processo di riforma sano, equilibrato, indispensabile. Continuerò a lavorare per garantire questo risultato, perché la giustizia sia a fianco dei cittadini - conclude Ostellari - e non contro i cittadini". (Com)