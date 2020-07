Migranti: Pacifico (M5s), flussi da Tunisia frutto di crisi politica di quel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione ha audito il presidente della regione Sicilia Nello Musumeci. Nel corso dell'audizione, dichiara la senatrice del Movimento 5 Stelle Marinella Pacifico, componente della Commissione Esteri di Palazzo Madama, "sono state evidenziate le criticità createsi con l’impatto di flussi migratori provenienti dalle coste del nord Africa e significativamente dalla vicina Tunisia. L’ondata migratoria, se per molti inaspettata, dimostra, ancor di più, la correlazione tra governi o mancanza di governi e flussi. Non è un caso e non sono nemmeno le ottimali condizioni meteo a spingere migliaia di tunisini ad attraversare il mare", si legge in una nota. "Sono bensì, le condizioni di un Paese sprovvisto di un governo, di una guida politica certa. E' il crescere della disoccupazione e la mancanza di orizzonti a creare quest’esodo massiccio", spiega Pacifico. (segue) (Com)