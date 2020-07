© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sostegno al lavoro, alle imprese e alla scuola, taglio delle tasse, una boccata d’ossigeno per Regioni e Comuni. Con il via libera del Parlamento, possiamo utilizzare altri 25 miliardi per supportare il rilancio del Paese. Intanto, andiamo avanti con i progetti del RecoveryPlan". Lo scrive su Facebook il ministro della Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone. (Rin)