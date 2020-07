Senato: De Petris-Fornaro (Leu), serve chiarimento in maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I capigruppo di Liberi e uguali di Senato e Camera, Loredana De Petris e Federico Fornaro, ossevano che "quel che è accaduto nella commissione Giustizia del Senato, l'unica la cui presidenza spettava a Leu negli accordi presi dall'intera maggioranza, è un fatto di estrema gravità". I due parlamentari aggiungono che "sono stati disattesi tutti gli accordi e la lealtà sempre dimostrata da Liberi e uguali, a volte in circostanze anche per noi molto difficili, non è stata minimamente riconosciuta. In queste condizioni - concludono De Petris e Fornaro - riteniamo che sia indispensabile un chiarimento immediato all'interno della maggioranza". Per la presidenza della commissione era stato indicato l'ex presidente del Senato, Pietro Grasso. (Com)