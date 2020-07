Governo: Speranza lascia cdm dopo mancata elezione di Grasso in commissione Giustizia Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mancata elezione dell'ex presidente del Senato, Pietro Grasso, alla guida della commissione Giustizia di Palazzo Madama ha avuto un seguito nella riunione del Cdm che è ancora in corso a Palazzo Chigi. A quanto si apprende, il ministro della Sanità, Roberto Speranza, ha posto la questione all'attenzione del governo e, dopo avere dato il suo assenso al prolungamento dello stato di emergenza per il Covid-19, ha lasciato il Consiglio dei ministri dopo circa 20 minuti dal suo inizio. A quanto si apprende, l'esponente di Leu, non ha nascosto il suo disappunto per la mancata nomina di Pietro Grasso che era stata concordata dalla maggioranza, ma che è poi saltata al momento del voto in commissione che ha eletto presidente il leghista Ostrellari. (Rin)