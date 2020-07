Coronavirus: Florida, record di morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Florida ha riportato 216 morti legati al coronavirus nelle ultime 24 ore: è un nuovo record per lo Stato. Lo riporta il sito "Axios". Il bilancio di morti totali in Florida è di oltre 6.300, con più di 451 mila casi confermati di coronavirus, secondo il dipartimento della Salute della Florida. La Florida ha il secondo maggior numero di casi di coronavirus negli Stati Uniti dopo New York. Oggi negli Stati Uniti è stata superata quota 150 mila morti per il Covid-19: più di qualsiasi altro paese al mondo. Secondo "Axios", il crescente numero di casi di coronavirus in Florida sta spingendo i suoi ospedali sull'orlo del collasso. (Nys)