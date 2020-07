Usa: democratici e repubblicani ancora lontani da accordo su stimolo economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello staff della Casa Bianca, Mark Meadows, ha detto che democratici e repubblicani non sono "affatto vicini ad un accordo" sulla legge di stimolo economico del coronavirus, pur riconoscendo che i sussidi di disoccupazione extra scadranno venerdì. Lo riporta il sito "Axios". Più di 32 milioni di americani stanno attualmente ricevendo una qualche forma di indennità di disoccupazione, secondo i dati più recenti del dipartimento del Lavoro Usa. I Democratici sperano di estendere il sussidio di disoccupazione supplementare settimanale di 600 dollari, approvato con la legge "Cares" da 2.200 miliardi di dollari, ma il leader della maggioranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell, che circa 20 senatori pensano di aver fatto "abbastanza" per l'economia e intendono votare "no" a qualsiasi ulteriore pacchetto di aiuti. (Nys)