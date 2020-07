Argentina: presidente Fernandez presenta progetto integrale riforma giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buenos Aires, 29 lug - Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha presentato questo mercoledì un progetto di legge per la riforma e la riorganizzazione integrale del sistema di Giustizia. Obiettivo della legge, secondo quanto affermato dallo stesso capo di Stato nel corso della presentazione tenuta presso la Casa Rosada, è quello di "consolidare una Giustizia indipendente, retta dalle più strette norme di trasparenza e che porti avanti i processi con celerità ed efficienza". L'esigenza della riforma, ha premesso Fernandez, ha radici nelle presunte "arbitrarietà" commesse negli ultimi anni dalla magistratura nei confronti del settore politico oggi al governo e nella necessità di garantire nel futuro "l'indipendenza dei giudici dal potere di turno". "In termini generali proponiamo organizzare meglio la Giustizia federale e superare la crisi che mina la credibilità e il buon funzionamento in particolare del foro penale", ha detto il presidente. "Quando ho assunto il mandato ho ribadito di fronte al parlamento che bisognava mettere fine all'ignominio che un settore minoritario della magistratura gettava su tutta l'istituzione di giustizia", ha ricordato quindi Fernandez. (segue) (Bua)