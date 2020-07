Bulgaria: coronavirus, da oggi nuova lista di paesi per cui è previsto ingresso con test

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini provenienti da Serbia, Nord Macedonia, Kosovo, Bosnia-Erzegovina, Israele, Albania, Moldova e Kuwait potranno entrare da oggi in Bulgaria per motivi turistici se in possesso di un test negativo al coronavirus. Secondo le disposizioni del ministero della Salute di Sofia, il test deve essere di tipo molecolare (Pcr) tramite tampone nasofaringeo e deve essere stato eseguito al massimo 72 ore prima della partenza. La stessa condizionalità di ingresso resta in vigore per i cittadini provenienti dall'Ucraina fino al 30 luglio. Non è necessario possedere un test di tipo Pcr per i cittadini provenienti dai paesi Ue e dell'area Schengen, da Algeria, Australia, Canada, Giappone, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Corea del Sud, Thailandia, Tunisia e Uruguay. (segue) (Bus)