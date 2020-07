Usa: la Fed mantiene i tassi di interessi vicini allo zero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federal Reserve oggi ha mantenuto i tassi di interesse tra lo zero e lo 0,25 per cento, mentre l'economia statunitense continua a risentire della devastazione della pandemia del coronavirus. Lo riporta il sito "The Hill". La Fed ha tagliato i tassi a livelli vicini allo zero il 15 marzo, durante il caos dei mercati finanziari scatenato dall'inizio della pandemia negli Stati Uniti. Una decisione ampiamente attesa, dato che il paese continua ad affrontare nuovi focolai di coronavirus che contribuiscono a far deragliare la ripresa economica. Ci sono quasi 4,4 milioni di casi confermati di Covid-19 negli Stati Uniti, secondo i dati della Johns Hopkins University, con più di 149 mila morti. Mentre gli Stati Uniti hanno recuperato circa otto milioni degli oltre 20 milioni di posti di lavoro persi a causa della pandemia, molti economisti temono i danni di lungo termine sul tessuto sociale e produttivo. "Il percorso dell'economia dipenderà in modo significativo dal decorso del virus. L'attuale crisi della sanità pubblica peserà pesantemente sull'attività economica, l'occupazione e l'inflazione nel breve termine, e pone notevoli rischi per le prospettive economiche a medio termine", ha detto il Comitato Federale per il Mercato Aperto (Fomc) della banca centrale. "Il Comitato si aspetta di mantenere questa fascia obiettivo fino a quando non sarà fiducioso che l'economia abbia resistito agli eventi recenti e sia sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi di massima occupazione e stabilità dei prezzi".(Nys)