Senato: M5s, complimenti a Girotto per conferma a presidenza commissione Industria

- I senatori del Movimento cinque stelle Cristiano Anastasi, Elena Botto, Marco Croatti, Emanuele Dessì, Gabriele Lanzi e Sergio Vaccaro rivolgono "sinceri e meritati complimenti a Gianni Girotto per la conferma alla presidenza della commissione industria, Commercio e Turismo del Senato. Il voto di oggi - continuano i parlamentari in una nota - ci consentirà di proseguire nel percorso intrapreso. I migliori auguri di buon lavoro da tutti i membri del M5s della commissione". (Com)