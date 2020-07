Senato: M5s, grande soddisfazione per conferma presidente Coltorti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I senatori del Movimento cinque stelle nella commissione Lavori pubblici di palazzo Madama esprimono "grande soddisfazione per la riconferma alla presidenza della commissione Lavori pubblici e Comunicazioni del senatore Mauro Coltorti, al quale porgiamo i nostri complimenti e i migliori auguri di buon lavoro. La sua rielezione - proseguono i parlamentari in una nota - ci consentirà di proseguire il lavoro di questi due intensi anni, che hanno visto la commissione VIII centrale nell'iter di molti provvedimenti cruciali per il Paese".(Com)