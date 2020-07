Senato: eletto D'Alfonso (Pd) alla presidenza commissione Finanze e Tesoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Risulta eletto come presidente della commisione Finanze e Tesoro di palazzo Madama il senatore Luciano D'Alfonso, del Partito democratico, con 17 voti, che prende dunque il posto del senatore Alberto Bagnai, della Lega, che ha ottenuto 6 voti. E' quanto si legge sul sito del Senato. Risultano eletti come vicepresidenti il senatore Dieter Steger con 12 voti e la senatrice Roberta Toffanin con 9 voti. Hanno inoltre ottenuto 1 voto la senatrice Laura Bottici ed il senatore Maurizio Buccarella. Risultano eletti come segretari i senatori Buccarella con 12 voti e Andrea de Bertoldi con 10 voti. Ha ottenuto 1 voto il senatore Steger. (Rin)