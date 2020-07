Decreto Agosto: Gualtieri, forte coesione maggioranza in ok a scostamento bilancio e Pnr (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’impatto della crisi e la persistente debolezza della domanda interna e internazionale - prosegue Gualtieri - richiedono di proseguire questo sforzo e al tempo stesso di orientarlo maggiormente alla ripresa della produzione e dell’occupazione. Con il nuovo scostamento - annuncia il ministro - prorogheremo gli ammortizzatori sociali rendendoli al tempo stesso più selettivi e incentivando l’occupazione, daremo sostegno ad alcune filiere produttive particolarmente penalizzate dalla crisi e alla crescita, aiuteremo la scuola a riaprire in sicurezza e gli enti territoriali ad avere le risorse necessarie per i servizi ai cittadini, rimoduleremo alcune scadenze fiscali. Al tempo stesso - aggiunge - siamo al lavoro per utilizzare al meglio le risorse europee di Next Generation Eu nel quadro di un ambizioso Recovery plan che punta ad affrontare i ritardi e i problemi storici, nel segno del lavoro, dell’innovazione, della sostenibilità ambientale e della coesione sociale e territoriale, a partire dal rilancio del Mezzogiorno. Perché - conclude Gualtieri - l’Italia riparte solo se riparte tutta insieme". (Rin)