Usa: Amazon, Bezos ammette uso di dati di venditori terzi per sviluppare prodotti

- L'amministratore delegato di Amazon, Jeff Bezos, ha detto oggi che non può garantire che i dipendenti non abbiano mai utilizzato i dati di venditori terzi per sviluppare i prodotti dell'azienda, nonostante l'azienda abbia una policy contraria a tale pratica e le smentite date in passato da Amazon in tal senso. Lo riporta il sito "Axios". I legislatori, i concorrenti e venditori di Amazon hanno ripetutamente accusato il gigante dell'e-commerce di accedere a questi dati per potenziare i prodotti con il proprio marchio. L'ammissione è arrivata dopo le domande della deputata democratica Pramila Jayapal, il cui distretto di Seattle ospita il quartier generale di Amazon. Jayapal ha fatto pressione su Bezos sulla questione durante un'udienza della commissione antitrust della House Judiciary. Bezos ha detto che Amazon continuerà ad occuparsi di questo problema e di provare a risolverlo. (Nys)