Tunisia: André Parant nominato nuovo ambasciatore della Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Laurent Caizergues, consigliere consolare di Tunisia-Libia, ha annunciato sulla sua pagina Facebook che André Parant è stato appena nominato nuovo ambasciatore della Francia in Tunisia, secondo quanto appreso da Nova oggi. Laureato all'Istituto di Studi Politici di Parigi, Parant è ex vicesegretario generale del Quai d'Orsay ed ex ambasciatore di Francia in Egitto e Libano. Succede a Olivier Poivre d'Arvor, in carica dal settembre 2016. Nato l'11 ottobre 1956, ha iniziato la sua carriera dopo la laurea all'Ena nell'amministrazione centrale ed è stato nominato segretario degli Affari Esteri il 1° giugno 1982. Nel 1984 ha ottenuto il suo primo incarico all'estero come primo segretario presso l'ambasciata di Francia a Rabat, in Marocco. Nel 1993 è stato distaccato al Ministero della Cooperazione come vicedirettore dello Sviluppo e poi è entrato nell'ufficio del ministro degli Esteri Hervé de Charette come incaricato di missione per il Maghreb e il Medio Oriente dal 1995 al 1996. Nel 1996 è stato nominato Console Generale a San Francisco fino al 1999. Nel 2005 è diventato ambasciatore francese a Dakar, in Senegal. (Tut)