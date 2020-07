Usa: Fauci, l'idrossiclorochina non è efficace contro il Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anthony Fauci, l'infettivologo statunitense e membro chiave della task-force anticoronavirus della Casa Bianca, ha detto che tutti gli studi clinici randomizzati e controllati per l'idrossiclorochina hanno "costantemente" dimostrato che il farmaco antimalarico non è "efficace" per il trattamento del Covid-19. Lo riporta il sito "Axios". Nel frattempo il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha continuato a promuovere l'uso dell'idrossiclorochina come trattamento per il coronavirus e ha ritwittato un video virale all'inizio di questa settimana che descrive l'idrossiclorochina come una "cura" per il virus. (Nys)